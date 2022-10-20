Künye
Kıbrıs 25
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Cengiz Deniz teslim oldu
Cengiz Deniz teslim oldu
Uyuşturucu davasında karar verildi
Uyuşturucu davasında karar verildi
Bir kişiyi ciddi şekilde darp ettiler
Bir kişiyi ciddi şekilde darp...
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
banner107
Flaş Haber
Sağanak yağmur etkili olacak
Kapat

Son 5 yılın yangın bilançosu...

İtfaiye Müdürlüğü, ülkede son 5 yılda 3 bin 922 yangına müdahale edildiğini, en çok görülen yangın çeşidinin 2 bin 142 adetle arazi yangınları olduğunu, bu sayıyı 629 adetle bina yangınları ve 533 adetle motorlu araç yangınlarının takip ederek ilk üçü oluşturduğunu açıkladı.

20 Ekim 2022 Perşembe 16:05
69 Okunma
Son 5 yılın yangın bilançosu...



İtfaiye Müdürlüğü, son 5 yılda, yangına sebep olduğu tespit edilen 201 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldığını kaydetti.

İtfaiye Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, son 5 yıllık yangın istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2018 yılında 753 yangının 207’si, 2019 yılında 765 yangının 174’ü, 2020 yılında 892 yangının 230’u, 2021 yılında 882 yangının 227’si ve 2022 yılında ise 16 Ekim tarihine kadar meydana gelen 630 yangının 167’sinin çıkış sebebinin muhtemelen sönmemiş sigara izmariti olduğu belirtildi.

Yangın çeşitleri arasında; 2018’de 365, 2019’da 380, 2020’de 552, 2021’de 552 ve 2022 yılında ise bu güne kadar 293 adet ile arazi yangınlarının ilk sırada yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, en çok görülen muhtemel yangın çıkış sebeplerinde birinci sırada bin 5 yangının sönmemiş sigara izmariti, ikinci sırada 69 yangının araçlar ve elektrikli aletlerde meydana gelen kısa devreler ve üçüncü sırada ise 453 yangının elektrik telleri ve elektrik trafolarından meydana geldiği vurgulandı.

Açıklamada, 2022 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ise KKTC’de toplam 197 yangına müdahale edildiği belirtilerek, yangınlar sonucunda 10.950.08 TL maddi hasar meydana geldiği ve yangınların yüzde 58’ini arazi yangınlarının oluşturduğu belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölümlü iş kazası: 22 yaşında hayatını kaybetti...
Ölümlü iş kazası: 22 yaşında hayatını kaybetti...
Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak
Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak
Dikkat! Yol çalışması yapılacak...
Dikkat! Yol çalışması yapılacak...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim