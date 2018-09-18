Son 8 yılda öğrenci artışı yüzde 5 bile değil!

Kıbrıs Postası'ndan Vatan MEHMET'in haberine göre,yeni öğretim yılı dün başta kitap ve öğretmen eksikliği gibi hayati sorunlarla başlarken Eğitim Bakanı Özyiğit’in geçtiğimiz gün öğrenci kayıtlarında yüzde 20 artış olduğunu ifade ederek bunu artan nüfusla ilişkilendirmesi tartışma konusu oldu…
Bakan Özyiğit bugüne dek görülmemiş ve istatistiklere de yansımamış anormal bir artıştan söz ederken ve eğitimde yaşanan aksaklıkları bu iddia ile ilişkilendirirken Eğitim Bakanlığının web sitesinde yer alan resmi istatistiklere göre son 8 yılda öğrenci sayısı yalnızca 4.68’lik bir artış gösterdi…
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan elde edilen verilere göre 2010-2011 eğitim-öğretim yılında resmi okullarda 38 bin 625 öğrenci, 2017-2018, yani geçtiğimiz yıl verilerinde ise, 40 bin 433 öğrenci var…
Özel okullarda ise, 2010-2011 eğitim yılında 7 bin 229 öğrenci varken, 2017-2018 yılında 10 bin 380 öğrenci resmi kayıtlara geçti…
Elde edilen verilere göre, son 8 yılda özel okullarda ise yüzde 43.58’lik bir artış söz konusu…
2017-2018
Devlet - okul toplam:40 bin 433
Özel – okul toplam: 10 bin 380
KKTC Üniversiteleri + Atatürk Öğretmen Akademisi: 101 bin 26
Devlet- Köy kadın kursları, pratik sanat okulu: bin 477
Devlet +Esnaf ve Zanaatkârlar Odası - Çıraklık Eğitimi: 352
Özel- Kurs Yerleri: 9 bin 254
Özel – Dershaneler: bin 610
Özel- Özel Eğitim Merkezleri: 291
Özel – Etüt merkezleri: 916
2016-2017
Devlet - okul toplam:39 bin 687
Özel – okul toplam: 9 bin 879
Atatürk Öğretmen Akademisi: 69
KKTC Üniversiteleri: 93 bin 223
Devlet- Köy kadın kursları, pratik sanat okulu: bin 378
Devlet +Esnaf ve Zanaatkârlar Odası - Çıraklık Eğitimi: 302
Özel- Kurs Yerleri: 9 bin 966
Özel – Dershaneler: bin 587
Özel- Özel Eğitim Merkezleri: 319
Özel – Etüt merkezleri: 926
2015-2016
Devlet- Okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul, lise: 38 bin 825
Özel-Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise: 9 bin 333
Atatürk Öğretmen Akademisi: 102
KKTC üniversiteleri: 84 bin 561
Devlet- Köy kadın kursları, pratik sanat okulu: bin 463
Devlet +Esnaf ve Zanaatkârlar Odası - Çıraklık Eğitimi: 383
Özel- Kurs Yerleri: 2 bin 759
Özel – Dershaneler: bin 545
Özel- Özel Eğitim Merkezleri: 170
Özel – Etüt merkezleri: 814
2014-2015
Resmi okullardaki öğrenci sayısı: 38 bin 187
Özel okullardaki öğrenci sayısı: 9 bin 276
2013-2014
Resmi okullardaki öğrenci sayısı: 38 bin 218
Özel okullardaki öğrenci sayısı: 8 bin 721
2012-2013
Resmi okullardaki öğrenci sayısı: 38 bin 168
Özel okullardaki öğrenci sayısı: 8 bin 237
2011-2012
Resmi okullardaki öğrenci sayısı: 38 bin 119
Özel okullardaki öğrenci sayısı: 7 bin 574
2010-2011
Resmi okullardaki öğrenci sayısı: 38 bin 625
Özel okullardaki öğrenci sayısı: 7 bin 229