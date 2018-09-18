Son 8 yılda öğrenci artışı yüzde 5 bile değil!

Kıbrıs Postası'ndan Vatan MEHMET'in haberine göre ,yeni öğretim yılı dün başta kitap ve öğretmen eksikliği gibi hayati sorunlarla başlarken Eğitim Bakanı Özyiğit’in geçtiğimiz gün öğrenci kayıtlarında yüzde 20 artış olduğunu ifade ederek bunu artan nüfusla ilişkilendirmesi tartışma konusu oldu…

Bakan Özyiğit bugüne dek görülmemiş ve istatistiklere de yansımamış anormal bir artıştan söz ederken ve eğitimde yaşanan aksaklıkları bu iddia ile ilişkilendirirken Eğitim Bakanlığının web sitesinde yer alan resmi istatistiklere göre son 8 yılda öğrenci sayısı yalnızca 4.68’lik bir artış gösterdi…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan elde edilen verilere göre 2010-2011 eğitim-öğretim yılında resmi okullarda 38 bin 625 öğrenci, 2017-2018, yani geçtiğimiz yıl verilerinde ise, 40 bin 433 öğrenci var…

Özel okullarda ise, 2010-2011 eğitim yılında 7 bin 229 öğrenci varken, 2017-2018 yılında 10 bin 380 öğrenci resmi kayıtlara geçti…

Elde edilen verilere göre, son 8 yılda özel okullarda ise yüzde 43.58’lik bir artış söz konusu…

2017-2018

Devlet - okul toplam:40 bin 433

Özel – okul toplam: 10 bin 380

KKTC Üniversiteleri + Atatürk Öğretmen Akademisi: 101 bin 26

Devlet- Köy kadın kursları, pratik sanat okulu: bin 477

Devlet +Esnaf ve Zanaatkârlar Odası - Çıraklık Eğitimi: 352

Özel- Kurs Yerleri: 9 bin 254

Özel – Dershaneler: bin 610

Özel- Özel Eğitim Merkezleri: 291

Özel – Etüt merkezleri: 916

2016-2017

Devlet - okul toplam:39 bin 687

Özel – okul toplam: 9 bin 879

Atatürk Öğretmen Akademisi: 69

KKTC Üniversiteleri: 93 bin 223

Devlet- Köy kadın kursları, pratik sanat okulu: bin 378

Devlet +Esnaf ve Zanaatkârlar Odası - Çıraklık Eğitimi: 302

Özel- Kurs Yerleri: 9 bin 966

Özel – Dershaneler: bin 587

Özel- Özel Eğitim Merkezleri: 319

Özel – Etüt merkezleri: 926

2015-2016

Devlet- Okul öncesi, ilkokul, özel eğitim, ortaokul, lise: 38 bin 825

Özel-Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise: 9 bin 333

Atatürk Öğretmen Akademisi: 102

KKTC üniversiteleri: 84 bin 561

Devlet- Köy kadın kursları, pratik sanat okulu: bin 463

Devlet +Esnaf ve Zanaatkârlar Odası - Çıraklık Eğitimi: 383

Özel- Kurs Yerleri: 2 bin 759

Özel – Dershaneler: bin 545

Özel- Özel Eğitim Merkezleri: 170

Özel – Etüt merkezleri: 814

2014-2015

Resmi okullardaki öğrenci sayısı: 38 bin 187

Özel okullardaki öğrenci sayısı: 9 bin 276

2013-2014

Resmi okullardaki öğrenci sayısı: 38 bin 218

Özel okullardaki öğrenci sayısı: 8 bin 721

2012-2013

Resmi okullardaki öğrenci sayısı: 38 bin 168

Özel okullardaki öğrenci sayısı: 8 bin 237

2011-2012

Resmi okullardaki öğrenci sayısı: 38 bin 119

Özel okullardaki öğrenci sayısı: 7 bin 574

2010-2011

Resmi okullardaki öğrenci sayısı: 38 bin 625

Özel okullardaki öğrenci sayısı: 7 bin 229