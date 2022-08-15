Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “KKTC Üniversiteleri için ayrılan 14 bin 895 kontenjan içerisinde, bir programa kayıt hakkı kazanan TC uyruklu öğrencilerin sayısı; 11 bin 141 öğrenci olmuştur” dedi.

Çavuşoğlu, “Belirtmek isterim ki, bu sonuç son beş yılda elde edilen en yüksek doluluk oranı olmuştur. Son beş yılda KKTC Üniversitelerine ayrılan kontenjanların doluluk oranları; 2018 yılında yüzde 45,94; 2019 yılında yüzde 57,35; 2020 yılında yüzde 62,36; 2021 yılında yüzde 56,55 iken 2022 yılında yüzde 74,80 şeklinde olmuştur” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Son beş yılın verileri daha detaylı incelendiği zaman; KKTC’ye 2018 yılında ayrılan 17 bin 801 kontenjana yerleşen öğrenci sayısı 8 bin 178; 2019 yılında ayrılan 14 bin 17 kontenjana yerleşen öğrenci sayısı 88 bin 39; 2020 yılında ayrılan 13 bin 848 kontenjana yerleşen öğrenci sayısı 8 bin 636; 2021 yılında ayrılan 13 bin 369 kontenjana yerleşen öğrenci sayısı 7 bin 560 ve 2020 yılında ayrılan 14 bin 895 kontenjana yerleşen öğrenci sayısı 11 bin 141 olmuştur.

Bu verilere göre, 2021 yılında TC uyruklu öğrenciler için ayrılan 13 bin 369 kontenjanın 7 bin 560’ı dolarken, 2022 yılında yapmış olduğumuz girişimler neticesinde kontenjan sayısı yüzde 11 artışı göstererek 14 bin 895’e çıkmıştır. Bu kontenjanın 11 bin 141’i dolmuş ve bu yıl itibarıyla geçen yıla göre 3 bin 581 öğrenci daha fazla adamızdaki üniversitelerde eğitim görme hakkı kazanmıştır.

Bu sonuç üniversitelerimizle birlikte yapmış olduğumuz tanıtım faaliyetlerinin ne kadar yerinde olduğunun bir göstergesi olmuştur. Bu bağlamda, yükseköğretimin gelişimini sağlamak için yapmış olduğumuz çalışmaların meyvelerini toplamaya başladığımızı görmek, ülkemiz adına memnuniyet vericidir.”

Yükseköğretim alanında, öğrencilere sağlanan özgür, güvenli, kaliteli ve nitelikli eğitim ortamlarıyla hem tercih edilen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlendiğini aktaran Çavuşoğlu, Bakanlık olarak yürütülen çalışmaların bir hedefinin de “Öğrenci Dostu Ada” olma yönünde ilerlemek olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, üniversitelere yerleşen adayların kayıt işlemlerinin 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacağını, elektronik kayıtların ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında olacağını da vurguladı.