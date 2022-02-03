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Son Bir Ayda Üçüncü Deprem

03 Şubat 2022 Perşembe 14:34
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Son Bir Ayda Üçüncü Deprem
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Kıbrıs’ın batısında dün akşam kayda geçen depremin, son bir ayda kaydedilen üçüncü büyük deprem olduğu, depremin 11 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen 6,5 şiddetindeki depremin artçı depremi olduğu bildirildi.

Rum haber kaynakları, dün akşam 23:04 sularında Baf açıklarında gerçekleşen ve özellikle Baf bölgesinde hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremin, 11 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen 6,5 büyüklüğündeki depremin artcısı olduğunun düşünüldüğünü aktardılar.

Güney Kıbrıs’ta deprem sonrası herhangi bir zarar bildirimi yapılmazken, 28 Ocak 2022 tarihinde 4,5 şiddetinde bir artçı depremin daha meydana geldiği hatırlatıldı.

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