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Son bir hafta içerisinde 52 trafik kazası meydana geldi

KKTC’de son bir hafta içerisinde 52 trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 17 kişi yaralandı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:08
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Son bir hafta içerisinde 52 trafik kazası meydana geldi

KKTC’de son bir hafta içerisinde 52 trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 17 kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 17 - 23 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; 14 kez süratli araç kullanmak, 10 kez dikkatsiz sürüş yapmak, 12 kez kavşakta durmamak, 10 yakın takip ve 6 da diğer etkenler olarak yer aldı. Kazalarda toplam hasar miktarı 594 bin 800 TL oldu.

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle: “Lefkoşa 17, Gazimağusa 11, Girne 12, Güzelyurt 6, İskele 6.”

Aynı hafta içerisinde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5 bin 405 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 560 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (140), Tehlikeli Sürüş (5), Dikkatsiz Sürüş (13), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (57), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak (18), Alkollü Araç Kullanmak (26), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak (127), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (30), Trafik Işıklarına Uymamak (4), Muayenesiz Araç Kullanmak (13), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (25), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (2), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (1), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak (3), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (1) ve 95 diğer.”

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
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