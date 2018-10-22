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Son bir haftada 1’i ölümlü 86 kaza gerçekleşti

Geçtiğimiz hafta ülke genelinde 1’i ölümle sonuçlanan 86 trafik kazası gerçekleşti.

22 Ekim 2018 Pazartesi 13:14
Son bir haftada 1’i ölümlü 86 kaza gerçekleşti

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 - 21 Ekim döneminde gerçekleşen 86 kazadan 1’i ölümle, 16’sı yaralanmayla ve 69’u hasarla sonuçlandı. Kazalarda 27 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarından 25’i süratli araç kullanmak, 19’u kavşakta durmamak, 17’si yakın takip, 15’i dikkatsiz sürüş nedeniyle yaşandı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 552 bin 950 TL oldu. Kazaların 33’ü Lefkoşa’da, 19’u Gazimağusa’da, 23’ü Girne’de, 5’i Güzelyurt’ta, 6’sı İskele’de meydana geldi. 
 

855 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Polis tarafından 15 - 21 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde toplam 7 bin 702 araç sürücüsü kontrol edildi; 855 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 171’i süratli araç kullanmak, 6’sı tehlikeli sürüş yapmak, 27’si dikkatsiz sürüş yapmak, 72’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 30’u sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 22’si alkollü araç kullanmak, 139’u seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 68’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 7’si trafik ışıklarına uymamak, 25’i muayenesiz araç kullanmak, 40’ı sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 17’si "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 9’u koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 2’si takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak 216’sı diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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