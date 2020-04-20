Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Son bir haftada 398 ihlal

Sokağa çıkma yasağını dün 64 kişi ihlal etti... Yasağı geçen hafta toplam 398 kişinin ihlal ettiği açıklandı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 14:36
793 Okunma
Son bir haftada 398 ihlal

Sokağa çıkma yasağına ilişkin polis tarafından ülke genelindeki yapılan polis denetimleri devam ediyor.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında 19-20 Nisan tarihleri arasında (bugün saat 06.00’ya kadar) ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde 54 kişinin kısmi, 10 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 64 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. 3 iş yerinin ise yasağa rağmen açık olduğu belirlendi.

1 HAFTADA 398 SOKAĞA ÇIKMA İHLALİ

Bu arada sokağa çıkma yasağı kapsamında 13-20 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde toplam 291 kişinin kısmi, 107 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 398 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

5 iş yerinin ise yasağa rağmen açık olduğu belirlendi.

Polis söz konusu şahısları tutukladı.

Anahtar Kelimeler:
Sokağa Çıkma Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM askerlerinin ülkeye girişini kısıtlayan karar 1 hafta daha uzatıldı
BM askerlerinin ülkeye girişini kısıtlayan karar 1 hafta daha uzatıldı
Saner: “Ortamın çok iyi olduğunu görüyorum, istatistikler ortada”
Saner: “Ortamın çok iyi olduğunu görüyorum, istatistikler ortada”
Amcaoğlu: "Maaşlar üç farklı tarihte ödenecek"
Amcaoğlu: "Maaşlar üç farklı tarihte ödenecek"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim