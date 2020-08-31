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Son Bir Haftada 52 Trafik Kazası

Ülke genelinde son bir haftada 52 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 15 kişi yaralandı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:29
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Son Bir Haftada 52 Trafik Kazası

Ülke genelinde son bir haftada 52 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 15 kişi yaralandı.

Polisin 24-30 Ağustos dönemine ait trafik kaza raporuna göre, 52 kazanın 16’sı süratli araç kullanmak, 12‘si kavşakta durmamak, 9’u dikkatsiz sürüş yapmak, 8’i de yakın takipten meydana geldi.

Kazalarda toplam hasar miktarının 713 bin TL olduğu, 23’ünün Lefkoşa, 15’inin Gazimağusa, 9’unun Girne, 3’ünün Güzelyurt, 2’sinin de İskele bölgesinde meydana geldiği bildirildi.                

158 SÜRÜCÜ SEYİR HALİNDE CEP TELEFONU İLE KONUŞMAKTAN RAPOR EDİLDİ
               

Trafikte aynı dönemde yapılan denetimlerde 6 bin 75 araç sürücüsü kontrol edildi, 700 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Rapora göre, seyir halinde iken cep telofonu ile konuşmaktan 158, süratli araç kullanmaktan 95, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan 80, tehlikeli sürüş yapmaktan 10, dikkatsiz sürüşten 20, sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan 18, alkollü araç kullanmaktan 27, trafik levha ve işaretlerine uymamaktan 85, muayenesiz araç kullanmaktan 19, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmaktan 32, "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmaktan 4, "B" özel işletme izinsiz araç kullanmaktan 3, tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan 2, koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan 3 ve diğer trafik suçlarından da 144 sürücü rapor edildi.

Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası
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