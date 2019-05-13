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Son bir haftada 63 trafik kazası meydana geldi

Polis, son bir haftada 6 bin 78 aracı kontrol ederken, 817 sürücü aleyhine yasal işlem yaptı. Sürücülerden 151’i süratli, 19’u alkollü araç kullanmaktan ceza aldı; 125 sürücünün seyir halinde cep telefonuyla konuştuğu tespit edildi.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 14:25
Son bir haftada 63 trafik kazası meydana geldi
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Ülkede, son bir haftada 63 trafik kazası meydana geldi. 32 kişinin yaralandığı bu kazaların toplam hasar miktarı 525 bin 500 TL oldu. En fazla kaza Lefkoşa’da meydana gelirken, trafik kaza sebeplerinin ilk sırasını “süratli araç kullanmak” aldı. İkinci sebep “kavşakta durmama”, üçüncü sebep de “yakın takip” olarak açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 06 – 12 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde 6 bin 78 araç sürücüsü kontrol edildi, sürücülerin 817’sine ceza kesildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 151’i süratli, 14’ü tehlikeli, 24’ü dikkatsiz, 82’si seyrüsefer ruhsatsız, 25’i sürüş ehliyetsiz, 19’u alkollü araç kullanmaktan, 125’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan rapor edildi.

69 sürücü trafik levha ve işaretlerine, 4 sürücü trafik ışıklarına uymamaktan ceza aldı.

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Sürücülerden 30’u muayenesiz, 41’i sigortasız veya kapsamı dışında, 11’i “A” yol kullanma izinsiz, 4’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan rapor edildi.

4 sürücü koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmaktan ceza alırken, 213 sürücü aleyhine diğer trafik suçlarından yasal işlem yapıldı.

06-12 Mayıs tarihleri arasında KKTC’de 63 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan, 20’si yaralanmayla ve 43’ü hasarla sonuçlandı. Yaralanmayla neticelenen kazalarda 32 kişi yaralandı.

Kaza sebeplerinde ilk sırayı süratli araç kullanmak aldı. 18 kaza bu nedenle meydana geldi. Kazalardan 15’inin kavşakta durmama, 12’sinin yakın takip, 8’inin dikkatsiz sürüş nedeniyle meydana geldiği açıklandı. 10 kaza için “diğer etkenler” sebep gösterildi.

Kazalarda toplam hasar miktarı 525 bin 500 TL oldu. Kazaların bölgelere göre dağılımı, “Lefkoşa 21, Gazimağusa 18, Girne 16, Güzelyurt 2 ve İskele 6” olarak açıklandı. (BRT/PGM)

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Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası
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