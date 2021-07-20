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Son bir haftada 73 kaza, 16 yaralı

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Ülke genelinde geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

20 Temmuz 2021 Salı 18:23
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Son bir haftada 73 kaza, 16 yaralı

Ülke genelinde geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldi. Polis denetimlerinde ise 1065 sürücü rapor edildi.

Polisin açıklamasına göre, 12 Temmuz - 18 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen kazaların 13’ü yaralanmayla, 60’ı hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda ise 16 kişi yaralandı.

Trafik kazalarının 25’i süratli araç kullanmaktan, 12’si dikkatsiz sürüş yapmaktan, 19’i kavşakta durmamaktan, 12’si yakın takipten ve 6’sı diğer etkenlerden dolayı meydana geldi.

26’sı Lefkoşa, 18’i Gazimağusa, 16’sı Girne, 6’sı Güzelyurt ve 7’si İskele’de olan kazalarda toplam 895 bin 650 TL'lik hasar meydana geldiği tespit edildi.

Polisin aynı tarihlerde ülke genelinde yaptığı trafik kontrollerinde kontrol edilen toplam 7 bin 749 araç sürücüsünün 1065’i hakkında ileri işleme gidildi.

Trafik suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Sürat ( 328 ) , Tehlikeli Sürüş ( 6 ), Dikkatsiz Sürüş ( 33 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 84 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 16 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 51 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 181 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 135 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 22 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 29 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 11 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 12 ) ve 153 diğer trafik suçlarından”

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