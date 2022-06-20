Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ercan'da 500 bin Euro ile yakalandı
Ercan'da 500 bin Euro ile...
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...
Zanlı, 2 bin TL aldığını kabul etti
Zanlı, 2 bin TL aldığını...
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı

Son bir haftada 8 yangın 215 bin TL hasar

13-19 Haziran tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de 8 yangın ve 12 adet hususi servis olayı meydana geldi.

20 Haziran 2022 Pazartesi 14:14
10 Okunma
Son bir haftada 8 yangın 215 bin TL hasar
banner48

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 215 bin 300 TL oldu.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yayınlanan raporda, yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, kısa devre, elektrikli aletten çıkan kıvılcımlar ve  spiral sinek kovucu közünün koltuk üzerine düşmesi olarak açıklandı.

Rapordaki hususi servis olayları ise, bodrum katı ve ağaç üzerinde mahsur kalan kedi, kuyuya düşen köpek ve apartman asansöründe mahsur kalan şahsın kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi ve yangın eğitimi verilmesi olarak yer aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Dağyolu’nda TIR devrildi, yol trafiğe kapatıldı
Girne Dağyolu’nda TIR devrildi, yol trafiğe kapatıldı
Gürcafer: CTP Toplumsal Varlığımız İle Alakalı Bağlantının Emniyet Kemeridir
Gürcafer: CTP Toplumsal Varlığımız İle Alakalı Bağlantının Emniyet Kemeridir
Hüseyin Çobanoğlu Kalp Krizi geçirdi
Hüseyin Çobanoğlu Kalp Krizi geçirdi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim