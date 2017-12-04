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Son bir haftada 956 kişi rapor edildi

KKTC’de 27 Kasım – 3 Aralık tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde 956 kişi rapor edildi.

04 Aralık 2017 Pazartesi 14:26
Son bir haftada 956 kişi rapor edildi
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KKTC’de 27 Kasım – 3 Aralık tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde 956 kişi rapor edildi.

Polis açıklamasına göre, yasal işlem yapılan araç sürücülerinin 220’si süratli, 5’i tehlikeli, 28’i dikkatsiz, 77’si seyrüsefer ruhsatsız, 45’i sürüş ehliyetsiz, 19’u muayenesiz, 55’i sigortasız, 32’si alkollü, 18’i“A” yol kullanma izinsiz, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 115’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 85’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 18’i trafik ışıklarına uymamak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 3’ü taksimetre bulundurmamaktan ceza aldı.

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