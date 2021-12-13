Son Bir Haftada İki Yangın!

Polis Genel Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, söz konusu yangının biri muhtemelen park halinde bulunan motorlu aracın paspası üzerine söndürülmeden düşürülen sigara izmaritinden, diğeri ise temizlik maksadıyla kuru otların yakılması sonucu meydana geldi. Yangınlar yaklaşık bin TL’lik hasarla sonuçlandı.

Bahse konu dönemde ayrıca itfaiyenin müdahale etmek zorunda kaldığı 8 hususi servis olayı yaşandı.

Polis açıklamasına göre; trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahsın, 2,5 metrelik kuyuya düşen şahsın, asansörde mahsur kalan şahsın kurtarılması, yola devrilen ağacın kesilerek yolun açılması, trafik kazasında hayatını kaybeden şahsın alınıp hastane morguna götürülmesi, trafik kazasında ters dönen aracın sabitlenip gerekli güvenliğin sağlanması, 2 farklı yerde kuyuya düşen yavru köpek ile kedinin çıkarılması ve baca içerisinde mahsur kalan kedinin çıkarılması İtfaiye Ekipleri tarafından gerçekleştirildi.