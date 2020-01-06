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Son bir haftada trafikteki bilanço: 25 yaralı

06 Ocak 2020 Pazartesi 16:33
Son bir haftada trafikteki bilanço: 25 yaralı

Ülke genelinde 30 Aralık – 5 Ocak tarihleri arasında 72 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 25 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kazalarda toplam 480 bin TL’lik hasar meydana geldi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa 30, Gazimağusa 20, Girne 12, Güzelyurt 4 ve İskele 6 şeklinde gerçekleşti.

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde 405 trafik suçu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:
Trafik
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erol veled 2020-01-06 20:50:51

Allah artirmasin diyecegim ama insanlar akillanmiyor.Sehir icinde bile 80-90 asagi surmeyeni cok az bulursunuz.Trafik polisinin de bunlara gucu yetmiyor.

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