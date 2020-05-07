Son Covid-19 hastası taburcu oldu

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören son covid19 hastası taburcu oldu

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin Sağlık Bakanlığı’na yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören son korona virüs vakası da tedavi edildi.

KKTC'de ilk korona virüs vakası 9 Mart'ta bir Alman turistte saptanmıştı. Ülkede bugüne kadar 108 kişiye virüs teşhisi konuldu. 2'si Alman turist olmak üzere bazı yan rahatsızlıkları olan 4 hasta hayatını kaybetti. Bugün itibari ile KKTC’de korona virüs vakası taşıyan hasta yok.

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