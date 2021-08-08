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Son Dakika! 105'i yerel, 128 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte toplam 10.534 test yapıldı, 105'i yerel 128 pozitif vakaya rastlandı, 130 kişi taburcu edildi...

08 Ağustos 2021 Pazar 19:15
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Son Dakika! 105'i yerel, 128 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.534 olup, 105'i yerel 128 pozitif vakaya rastlanmış, 130 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 19 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 105 kişi ise yerel vakadır. 

39 kişi Lefkoşa, 38 kişi Girne, 25 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-4 / Metehan-2/ Cihangir-4/ Çağlayan-3/ Terminal-1/ Yenikent-3/ Hamitköy-1/ Haspolat-1/ Gönyeli-4/ Değirmenlik-1/ Demirhan-1/ K.Kaymaklı-5/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-1/ Yılmazköy-1/ Taşkınköy-1/ Alayköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-2/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-1 

Girne 

Girne Merkez-14 / Alsancak-2/ Esentepe-3/ Şirinevler-1/ Aşağı Girne-3/ Karaoğlanoğlu-7/ Yukarı Girne-1/ Ozanköy-1/ Doğanköy-1/ Boğazköy-1/ Tepebaşı-1/ Lapta-3 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-7/ Akdoğan-2/ Vadili-2/ Baykal-1/ Kurudere Köyü- 1/ Sakarya-1/ Serdarlı-1/ Beylerbeyi-2/ Maraş-1/ Tatlısu-1/ Türkmenköy-1/ Yeniboğaziçi-5 

İskele 

İskele Merkez-2/ Sınırüstü-1 

8 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.534    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 128    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 19 

Yerel Vaka Sayısı: 105     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 130  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.077.026   

Toplam Vaka Sayısı: 12.575 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.956 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1577  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1428   

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 88 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 811   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 387  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 412 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2702 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 33.485

Son Güncelleme: 08.08.2021 19:17
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