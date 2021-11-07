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SON DAKİKA! 117 yeni vaka, 1 can kaybı

07 Kasım 2021 Pazar 18:26
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SON DAKİKA! 117 yeni vaka, 1 can kaybı
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Sağlık Bakanlığı son 24 saatin Covid-19 verilerini açıkladı

117 yeni vaka

Bakanlık’tan yapılan açıklama şöyle;

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.655 olup, 100’ü yerel 117 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi taburcu edilmiştir.

17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır.

39 kişi Lefkoşa, 29 kişi Girne, 22 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 4 kişi  Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

7 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.655

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 117

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17

Yerel Vaka Sayısı: 100

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 137

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.649.619

Toplam Vaka Sayısı: 23.409

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.949

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1372

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1323

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 90

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 423
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 127

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6727

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 78.122

Son Güncelleme: 07.11.2021 19:29
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