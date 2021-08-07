Son Dakika! 126'sı yerel 156 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.753 olup, 126'sı yerel 156 pozitif vakaya rastlanmış, 109 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 126 kişi ise yerel vakadır.
33 kişi Lefkoşa, 55 kişi Girne, 34 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-5 / Yakındoğu Bulvarı-2/ Çağlayan-1/ Yenikent-2/ Gönyeli-11/ Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-4/ Ortaköy-2/ Yılmazköy-2/ Metehan-1/ Meriç-2
Girne
Girne Merkez-30/ Karakum-2/ Esentepe-2/ Beylerbeyi-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Doğanköy-4/ Zeytinlik-3/ Karmi-1/ Alsancak-7/ Çatalköy-2/ Lapta-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-10/ Vadili-2/ Kaleiçi-1/ Gülseren-1/ Karakol-2/ Sakarya-1/ Yeniboğaziçi-4/ Paşaköy-1/ Baykal-5/ Maraş-4/ Tatlısu-3
İskele
İskele Merkez-2
Güzelyurt
Serhatköy-1
Lefke
Leke Merkez-1
7 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.753
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 156
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25
Yerel Vaka Sayısı: 126
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 109
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.066.492
Toplam Vaka Sayısı: 12.447
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.826
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1579
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1359
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 156
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1436
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 226
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 307
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2727
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 33.073