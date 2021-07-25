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SON DAKİKA! 127'si yerel 147 pozitif vakaya rastlandı

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"Toplam 12.554 test yapıldı, 127'si yerel 147 pozitif vakaya rastlandı, 70 kişi taburcu edildi"

25 Temmuz 2021 Pazar 19:53
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SON DAKİKA! 127'si yerel 147 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.554 olup, 127'si  yerel 147 pozitif vakaya rastlanmış, 70 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 127 kişi ise yerel vakadır.

54 kişi Lefkoşa, 43 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke, 4 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-13 / Marmara-3 / Gönyeli-11/ Ortaköy-5 / Yılmazköy-12/ Göçmenköy-1/ Surlariçi-2/ Alayköy-1/ Yenikent-2/ Haspolat-1/ Kumsal-1/ K.Kaymaklı-2

Girne

Girne Merkez-12/ Alsancak-9 / Karaoğlanoğlu-1/ Yukarı Girne-3/ Lapta-3/ Çatalköy-5/ Zeytinlik-1/ Esentepe-1/ Dikmen-2/ Doğanköy-1/ Boğazköy-3/ Karakum-1/ Ozanköy-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1/ Mutluyaka-1/ Karaköy-2 / Sütlüce-1/ Aslanköy-1/ Tirmen-4 / Görneç-2 / İncirli-1/ Sakarya-1/ Akdoğan-2/ Surlariçi-1/ İnönü-1

İskele

İskele Merkez-1/ Büyükkonuk-1/ Mersinlik-2

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-4 / Kalkanlı-1/ Bostancı-1/ Zümrütköy-1

Lefke

Gemikonağı-1

25 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.554 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 147

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17 

Yerel Vaka Sayısı: 127

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 70

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.825.013     

Toplam Vaka Sayısı: 10.724  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9222

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1463  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1205

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 184  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 39  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 867

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 215
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 368 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2676

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 28.790

Son Güncelleme: 25.07.2021 20:01
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