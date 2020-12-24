SON DAKİKA! 13. maaşlar yarın ödeniyor

Kamu çalışanlarına ve emeklilere yapılacak 13. maaş ödemelerinin yarın gerçekleşeceği açıklandı.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada 13. maaşların yarın ödeneceğini belirtti.
Son Güncelleme: 24.12.2020 21:33
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada 13. maaşların yarın ödeneceğini belirtti.
Kamu çalışanlarına ve emeklilere yapılacak 13. maaş ödemelerinin yarın gerçekleşeceği açıklandı.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada 13. maaşların yarın ödeneceğini belirtti.