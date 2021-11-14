Künye
Kıbrıs 19
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
Boşanmak üzere olduğu eşinin evini bastı
Boşanmak üzere olduğu eşinin evini...
Toz duman oldular!
Toz duman oldular!
37 suç kaydı varmış
37 suç kaydı varmış
Goodluck cezaevine gönderildi
Goodluck cezaevine gönderildi
banner107

SON DAKİKA! 137’si yerel 174 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin Covid-19 verilerini açıkladı

14 Kasım 2021 Pazar 19:15
339 Okunma
SON DAKİKA! 137’si yerel 174 pozitif vakaya rastlandı
banner108

Bakanlık’tan yapılan açıklama şöyle;

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.301 olup, 137’si yerel 174 pozitif vakaya rastlanmış, 99 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 137 kişi ise yerel vakadır.

44 kişi Lefkoşa, 41 kişi Girne, 33 kişi Gazimağusa, 5  kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele, 8 kişi Lefke  Bölgesi’ndendir.

14 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.301

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 174

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 34

Yerel Vaka Sayısı: 137

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 99

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.768.302

Toplam Vaka Sayısı: 22.524

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.769

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1661

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1580

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 385
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 296

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6337

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 81.272

Son Güncelleme: 14.11.2021 20:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi değeri olan tabela satışa çıkarıldı
Tarihi değeri olan tabela satışa çıkarıldı
"Biz artık yavru vatan değiliz. 50 yaşında yavru mu olur?"
"Biz artık yavru vatan değiliz. 50 yaşında yavru mu olur?"
Bir avcı başka avcılar tarafından vuruldu!
Bir avcı başka avcılar tarafından vuruldu!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim