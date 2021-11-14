SON DAKİKA! 137’si yerel 174 pozitif vakaya rastlandı

Bakanlık’tan yapılan açıklama şöyle;
Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.301 olup, 137’si yerel 174 pozitif vakaya rastlanmış, 99 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 137 kişi ise yerel vakadır.
44 kişi Lefkoşa, 41 kişi Girne, 33 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
14 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.301
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 174
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 34
Yerel Vaka Sayısı: 137
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 99
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.768.302
Toplam Vaka Sayısı: 22.524
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.769
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1661
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1580
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 385
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 296
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6337
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 81.272