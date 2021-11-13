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SON DAKİKA! 141’i yerel 197 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin Covid-19 verilerini açıkladı

13 Kasım 2021 Cumartesi 19:08
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SON DAKİKA! 141’i yerel 197 pozitif vakaya rastlandı
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Sağlık Bakanlığı son 24 saatin Covid-19 verilerini açıkladı

 

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 8’e yükseldi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.182  olup, 141’i yerel 197 pozitif vakaya rastlanmış, 99 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 54 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 141 kişi ise yerel vakadır.

61 kişi Lefkoşa, 36 kişi Girne, 33  kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele  Bölgesi’ndendir.

13 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.182

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 197

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 54

Yerel Vaka Sayısı: 141

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 99

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.754.001

Toplam Vaka Sayısı: 24.347

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.670

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1586

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1520

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1061

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 403
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 434

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6248

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 80.976

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