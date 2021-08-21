Son Dakika! 144'ü yerel 182 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.899 olup, 144'ü yerel 182 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 94 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından hava yolu, 3 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 32 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 144 kişi ise yerel vakadır.
83 kişi Lefkoşa, 21 kişi Girne, 31 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 5 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli-17/ Kızılbaş-3/ K.Kaymaklı-10/ Meriç-1/ Göçmenköy-3/ Hamitköy-4/ Surlariçi-2/ Alayköy-5/ Metehan-5 / Haspolat-3/ Çağlayan-1/ Minareliköy-2/ Yenişehir-1/ Değirmenlik-1/ Sanayi Bölgesi-1/ Marmara-1/ Kumsal-1/ Taşkınköy-3/ Ortaköy-1/ Yenikent-4 / Lefkoşa Merkez -14
Girne
Girne Merkez-5/ Zeytinlik-1/ Alsancak-1/ Boğazköy-1/ Arapköy-1/ Esentepe-1/ Yukarı Girne-2/ Aşağı Girne-3 / Çatalköy-3 / Ozanköy-1/ Lapta-2
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-7 / Dumlupınar-1/ Maraş-1/ Sakarya-1/ Akdoğan-1/ Kurudere-1 / Görneç-1/ Beyarmudu-4/ İnönü-2/ Baykal-1/ Tuzla-1/ Anadolu-8/ Paşaköy-1/ Tatlısu-1
İskele
İskele Merkez-3
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-3 /Kalkanlı-1/ Akçay-1
Lefke
Lefke Merkez-1
21 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.899
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 182
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 32
Yerel Vaka Sayısı: 144
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 94
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .283.846
Toplam Vaka Sayısı: 14.785
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.588
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2150
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 86
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1900
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 154
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 47
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 601
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 341
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 391
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3422
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 38.258