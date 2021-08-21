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Son Dakika! 144'ü yerel 182 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 14.899 test yapıldı, 144'ü yerel 182 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi vefat etti, 94 kişi taburcu edildi"

21 Ağustos 2021 Cumartesi 19:18
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Son Dakika! 144'ü yerel 182 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.899 olup, 144'ü yerel 182 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 94 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından hava yolu, 3 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 32  kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 144 kişi ise yerel vakadır.

83 kişi Lefkoşa, 21 kişi Girne, 31 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 5 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-17/ Kızılbaş-3/ K.Kaymaklı-10/ Meriç-1/ Göçmenköy-3/ Hamitköy-4/ Surlariçi-2/ Alayköy-5/ Metehan-5 / Haspolat-3/ Çağlayan-1/ Minareliköy-2/ Yenişehir-1/ Değirmenlik-1/ Sanayi Bölgesi-1/ Marmara-1/ Kumsal-1/ Taşkınköy-3/ Ortaköy-1/ Yenikent-4 / Lefkoşa Merkez -14

Girne

Girne Merkez-5/ Zeytinlik-1/ Alsancak-1/ Boğazköy-1/ Arapköy-1/ Esentepe-1/ Yukarı Girne-2/ Aşağı Girne-3 / Çatalköy-3 / Ozanköy-1/ Lapta-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-7 / Dumlupınar-1/ Maraş-1/ Sakarya-1/ Akdoğan-1/ Kurudere-1 / Görneç-1/ Beyarmudu-4/ İnönü-2/ Baykal-1/ Tuzla-1/ Anadolu-8/ Paşaköy-1/ Tatlısu-1

İskele

İskele Merkez-3

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-3 /Kalkanlı-1/ Akçay-1

Lefke

Lefke Merkez-1

21 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.899  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 182

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 32

Yerel Vaka Sayısı: 144

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 94

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .283.846

Toplam Vaka Sayısı: 14.785

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.588

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2150

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 86 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1900

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 154

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 47   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 601

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 341 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 391

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3422

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 38.258

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