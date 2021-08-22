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Son Dakika! 154'ü yerel 177 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 9648 test yapıldı, 154'ü yerel 177 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi vefat etti, 205 kişi taburcu edildi"

22 Ağustos 2021 Pazar 20:04
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Son Dakika! 154'ü yerel 177 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9648 olup, 154'ü yerel 177 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 205 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 154 kişi ise yerel vakadır.

64 kişi Lefkoşa, 55 kişi Girne, 27 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele,4 kişi  Güzelyurt 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-10/ Ortaköy-2/ K.Kaymaklı-11/ Meriç-1/ Göçmenköy-4 / Akıncılar-1/ Yenişehir-1/ Değirmenlik-1/ Metehan-1/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-4/ Köşklüçiftlik-1/ Alayköy-1/ Haspolat-3/ Çağlayan-1/ Yenikent-5 / Lefkoşa Merkez-16

Girne

Girne Merkez-25/ Edremit-2/ Taşkent-2/ Alsancak-10/ Zeytinlik-2/ Karakum-1/ Esentepe-2/ Dikmen-1/ Yukarı Girne-3/ Aşağı Girne-2/ Güngör-1/ Ozanköy-3/ Lapta-1

Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-10/ Baykal-2/ Türkmenköy-1/ Maraş-4/ Beyarmudu-1/ Sakarya-2/ Gülseren-1/ Görneç-1/ Ergenekon-1/ Çanakkale-2/ Tuzla-2


İskele

İskele Merkez-2/ Yarköy-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2/ Akçay-2

Lefke

Doğancı-1

22 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9648   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 177 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22 

Yerel Vaka Sayısı: 154

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 205

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .293.494 

Toplam Vaka Sayısı: 14.962

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.793

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2122

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 85  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1905

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 122

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 48    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 68 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 416
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 343 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3495

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 38.601

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