Son Dakika! 154'ü yerel 177 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9648 olup, 154'ü yerel 177 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 205 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 154 kişi ise yerel vakadır.
64 kişi Lefkoşa, 55 kişi Girne, 27 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele,4 kişi Güzelyurt 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli-10/ Ortaköy-2/ K.Kaymaklı-11/ Meriç-1/ Göçmenköy-4 / Akıncılar-1/ Yenişehir-1/ Değirmenlik-1/ Metehan-1/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-4/ Köşklüçiftlik-1/ Alayköy-1/ Haspolat-3/ Çağlayan-1/ Yenikent-5 / Lefkoşa Merkez-16
Girne
Girne Merkez-25/ Edremit-2/ Taşkent-2/ Alsancak-10/ Zeytinlik-2/ Karakum-1/ Esentepe-2/ Dikmen-1/ Yukarı Girne-3/ Aşağı Girne-2/ Güngör-1/ Ozanköy-3/ Lapta-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-10/ Baykal-2/ Türkmenköy-1/ Maraş-4/ Beyarmudu-1/ Sakarya-2/ Gülseren-1/ Görneç-1/ Ergenekon-1/ Çanakkale-2/ Tuzla-2
İskele
İskele Merkez-2/ Yarköy-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2/ Akçay-2
Lefke
Doğancı-1
22 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9648
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 177
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22
Yerel Vaka Sayısı: 154
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 205
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .293.494
Toplam Vaka Sayısı: 14.962
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.793
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2122
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 85
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1905
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 122
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 48
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 68
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 416
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 343
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3495
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 38.601