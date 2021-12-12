SON DAKİKA! 155’i yerel 200 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.697 olup, 155’i yerel 200 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 273 kişi taburcu edilmiştir.
45 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 155 kişi ise yerel vakadır.
64 kişi Lefkoşa, 37 kişi Girne, 38 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
12 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.697
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 200
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 45
Yerel Vaka Sayısı: 155
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 273
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.347.020
Toplam Vaka Sayısı: 31.973
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 29.245
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2612
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2516
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 118
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 22
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 497
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 477
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7060
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 95.404