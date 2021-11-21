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SON DAKİKA! 171'i yerel, 265 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 21.539 test yapıldı, 171'i yerel, 265 pozitif vakaya rastlandı, 130 kişi taburcu edildi"

21 Kasım 2021 Pazar 18:56
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SON DAKİKA! 171'i yerel, 265 pozitif vakaya rastlandı
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"Toplam 21.539 test yapıldı, 171'i yerel, 265 pozitif vakaya rastlandı, 130 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.539  olup, 171'i yerel 265  pozitif vakaya rastlanmış, 130 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 91 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 171  kişi ise yerel vakadır.

91 kişi Lefkoşa, 40 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

21 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.539

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 265

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 91

Yerel Vaka Sayısı: 171

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 130  

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.920.371

Toplam Vaka Sayısı: 26.297

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.619

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2584

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2489

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 96 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 496   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 153

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7540

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 83.774

Son Güncelleme: 21.11.2021 19:58
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