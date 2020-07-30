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SON DAKİKA! 2 yeni pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 1081 test yapıldı,  2 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi  "  

30 Temmuz 2020 Perşembe 19:51
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SON DAKİKA! 2 yeni pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1081 olduğunu, 2  pozitif vakaya  rastlandığını, tedavisi tamamlanan 3 kişinin taburcu edildiğini   açıkladı.

Bakan Pilli, 2 pozitif vakanın  hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

30  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1081        

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı:  68.800   

Toplam Vaka Sayısı:144   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 114

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 26         

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 30.07.2020 19:58
Anahtar Kelimeler:
KKTC KoronavirüsSağlık BakanlığıCoronavirüsKoronavirüsAli Pilli
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