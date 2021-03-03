SON DAKİKA! 20 bin doz aşı daha geliyor

Fuat Oktay, "20 bin covid aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz" dedi.
Oktay böylelikle KKTC'ye Türkiye'den gönderilen aşı miktarının 100 bine ulaşacağını söyleyerek bunun çok önemli bir rakam olduğunu kaydetti.
Son Güncelleme: 03.03.2021 13:51
Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ortak basın açıklaması yapıyor.
Fuat Oktay, "20 bin covid aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz" dedi.
Oktay böylelikle KKTC'ye Türkiye'den gönderilen aşı miktarının 100 bine ulaşacağını söyleyerek bunun çok önemli bir rakam olduğunu kaydetti.