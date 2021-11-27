SON DAKİKA! 200'ü yerel, 278 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.142 olup, 200'ü yerel 278 pozitif vakaya rastlanmış, 270 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 73 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 200 kişi ise yerel vakadır.
80 kişi Lefkoşa, 51 kişi Girne, 51 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
27 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.142
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 278
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 73
Yerel Vaka Sayısı: 200
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 270
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.049.535
Toplam Vaka Sayısı: 28.100
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 24.876
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3126
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3028
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 100
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1533
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 556
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 528
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7350
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 87.189