SON DAKİKA! 206’sı yerel, 233 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.775 olup, 206’sı yerel, 233 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 173 kişi taburcu edilmiştir.
27 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 206 kişi ise yerel vakadır.
94 kişi Lefkoşa, 52 kişi Girne, 45 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
2 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.775
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 233
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 27
Yerel Vaka Sayısı: 206
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 173
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.733.432
Toplam Vaka Sayısı: 36.541
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.247
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3155
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 36
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3109
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 141
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 563
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 169
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6581
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 104527