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SON DAKİKA! 206’sı yerel, 233 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.775 olup, 206’sı yerel, 233 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 173 kişi taburcu edilmiştir.

02 Ocak 2022 Pazar 19:09
819 Okunma
SON DAKİKA! 206’sı yerel, 233 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.775 olup, 206’sı yerel, 233 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 173 kişi taburcu edilmiştir.

27 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 206 kişi ise yerel vakadır.

94 kişi Lefkoşa, 52 kişi Girne, 45 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

2 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.775

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 233

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 27

Yerel Vaka Sayısı: 206

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 173

Bugün Kaybedilen Hasta:  1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.733.432

Toplam Vaka Sayısı: 36.541

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.247

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3155

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 36

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3109

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 141

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 563
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 169

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6581

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 104527

Son Güncelleme: 02.01.2022 20:10
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