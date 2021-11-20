SON DAKİKA! 209'u yerel, 269 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.894 olup, 209' u yerel 269 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 130 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 58 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 209 kişi ise yerel vakadır.
80 kişi Lefkoşa, 52 kişi Girne, 51 kişi Gazimağusa, 10 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
20 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.894
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 269
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 58
Yerel Vaka Sayısı: 209
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 130
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.898.832
Toplam Vaka Sayısı: 26.033
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.489
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2450
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 88
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2348
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 96
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2070
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 521
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 431
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7197
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 83.621