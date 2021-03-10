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SON DAKİKA! 22'si yerel 34 pozitif vaka

"Toplam 5743 test yapıldı, 22'si yerel 34 pozitif vakaya rastlandı, 30 kişi taburcu edildi" 

10 Mart 2021 Çarşamba 19:07
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SON DAKİKA! 22'si yerel 34 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5743 olup, 22'si yerel 34  pozitif vakaya rastlanmış, 30 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 22  kişi ise yerel vakadır. 

16 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli-8  / Lefkoşa Merkez- 1/ Ortaköy-4 / K.Kaymaklı-1 / Haspolat-2 

Girne 
Girne Merkez- 2  / Beylerbeyi-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-2 / Güvercinlik-1 

10 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5743 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 22     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 30 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 601. 958 

Toplam Vaka Sayısı: 3698 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3315 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 359  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74         

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2   

Son Güncelleme: 10.03.2021 20:09
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