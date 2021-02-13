SON DAKİKA! 22 ŞUBAT'A KADAR KAPANMA UZATILDI

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu Kararlarını açıkladı.

Bakanlar Kurulu kısmi sokağa çıkma yasağını 22 Şubat sabah saat 05.00’ kadar uzatma kararı aldı.

Buna göre; 15 Şubat sabah saat 05.00’ten 22 Şubat sabah saat 05.00’ kadar sokağa çıkma yasağı devam edecek.