Son Dakika! 24 saatte 137 vaka, 3 ölüm!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8220 olup, 111'i yerel 137 pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 218 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 111 kişi ise yerel vakadır.

55 kişi Lefkoşa, 26 kişi Girne, 23 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



4 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8220

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 137

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24

Yerel Vaka Sayısı: 111

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 218

Bugün Kaybedilen Hasta: 3

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .487.498

Toplam Vaka Sayısı: 17.009

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 14.586

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1958

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 128

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1715

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 98

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 66

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 499

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 235

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 274

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3763

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 44.116