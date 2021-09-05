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Son Dakika! 24 saatte 143 vaka, 1ölüm!

"Toplam 8748 test yapıldı, 109'u yerel 143 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti, 105 kişi taburcu edildi"

05 Eylül 2021 Pazar 18:46
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Son Dakika! 24 saatte 143 vaka, 1ölüm!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8748 olup, 109'u yerel 143 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 109 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 109 kişi ise yerel vakadır.

41 kişi Lefkoşa, 32 kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.


5 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8748   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 143

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 30

Yerel Vaka Sayısı: 109

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 105

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .496.246

Toplam Vaka Sayısı: 17.135 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.090

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1852

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 139

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1596

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 103

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 67

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 503
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 342

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3924

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 44.458

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