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Son Dakika! 24 saatte 87 vaka, 1 ölüm!

Toplam 19.845 test yapıldı, 63'ü yerel, 87 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi taburcu edildi

02 Ekim 2021 Cumartesi 18:41
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Son Dakika! 24 saatte 87 vaka, 1 ölüm!
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.845 olup, 63'ü yerel 87 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 75 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 63 kişi ise yerel vakadır.

29 kişi Lefkoşa, 19 kişi Girne, 10  kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

2 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.845

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 87 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22

Yerel Vaka Sayısı: 63

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 75 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .963.826

Toplam Vaka Sayısı: 19.700

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.748

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