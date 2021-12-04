Künye
Kıbrıs 15
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Zanlılara Tahkikat Amaçlı İkişer Gün Tutukluluk Verildi
Gazimağusa'da bisiklet hırızlığı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet çaldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet...
banner107

SON DAKİKA! 243'ü yerel, 306 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 21.374 test yapıldı, 243'ü yerel, 306 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 304 kişi taburcu edildi"

04 Aralık 2021 Cumartesi 18:49
811 Okunma
SON DAKİKA! 243'ü yerel, 306 pozitif vakaya rastlandı
banner108

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.374 olup, 243'ü yerel 306 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 304 kişi taburcu edilmiştir.

63 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 243 kişi ise yerel vakadır.

78 kişi Lefkoşa, 104 kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 10 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

4 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.374 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 306

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 63 

Yerel Vaka Sayısı: 243       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 304 

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.189.998 

Toplam Vaka Sayısı: 29.965  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 26.781

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3077

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2976 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 109

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1835

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 458  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 418

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7371

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 90.985

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu: Akaryakıt istasyonlarından, güneyden gelenlere akaryakıt satmamaları ricasında bulundum
Sucuoğlu: Akaryakıt istasyonlarından, güneyden gelenlere akaryakıt satmamaları ricasında bulundum
Sıralamayı üye belirleyecek
Sıralamayı üye belirleyecek
Gazimağusa’da Çöplükte Eylem
Gazimağusa’da Çöplükte Eylem
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim