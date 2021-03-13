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SON DAKİKA! 25'i yerel 34 pozitif vaka

"Toplam 6081 test yapıldı, 25'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandı, 36 kişi taburcu edildi" 

13 Mart 2021 Cumartesi 18:55
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SON DAKİKA! 25'i yerel 34 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6081olup, 25'i yerel 34 pozitif vakaya rastlanmış, 36 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 25 kişi ise yerel vakadır. 

14 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 4 / Değirmenlik-2/ Dilekkaya - 1 Yenikent-1 / Gönyeli-2 Ortaköy-1 / K.Kaymaklı-2 / Sulariçi-1 

Girne 
Girne Merkez- 4 / Boğazköy-3  / Ozanköy- 1 / Karaoğlanoğlu-2 / Dikmen-1 


13 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6081   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6 

Yerel Vaka Sayısı: 25     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 36 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 622.091 

Toplam Vaka Sayısı: 3793 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3413 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 356     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 64        

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 290 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2   

Son Güncelleme: 13.03.2021 19:56
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