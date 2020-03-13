Salamis Otel'de karantina altında bulunan 3 şüphelinin corona virüsü semptomları göstermeleri üzerine şu anda Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde bulunan karantina merkezine sevk edildikleri öğrenildi.
SON DAKİKA ! 3 kişi korona şüphesiyle hastaneye sevk edildi
Salamis Otel'de karantina altında bulunan 3 şüphelinin corona virüsü semptomları göstermeleri üzerine şu anda Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde bulunan karantina merkezine sevk edildikleri öğrenildi.
13 Mart 2020 Cuma 17:42
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Acil olarak OHA ilan etmek gerekiyor. Bu şekilde alınan risk hattinden fazla.
Ve aynı zamanda corona virüs için WhatsApp hattı kurulması gerekli herhangibir durumda veya ihbar için şart bir hal aldı. Önelmelerin kulak arkası yapılması çok doğru değil Lütfen Pavyon, Betofisi Casino gibi kalabalık ve hastalığın yayılmasına yardımcı olacak yerlerin bir an evvel kapatılma ve dezenfekte işlemlerinin yapılması gerekiyor. Anlaşıldığı kadarıyla termal kamera hastalığa tanı koymak için yeterli değil acil önlemler biran evvel alınmalı artık.
Ülkeye girişleri yasaklasak tamamen çıkışları serbest bıraksak kendi içimizde çözebiliriz gibi geliyor.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Bu hastalar derhal ülkelerine gönderilmeli,daha ne bekleniyor
Alman hükümeti 14 günü tamamlamadan ülkelerine kabul etmiyorBeğen (0) Beğenmedim! (0)