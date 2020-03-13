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SON DAKİKA ! 3 kişi korona şüphesiyle hastaneye sevk edildi

Salamis Otel'de karantina altında bulunan 3 şüphelinin corona virüsü semptomları göstermeleri üzerine şu anda Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde bulunan karantina merkezine sevk edildikleri öğrenildi.

13 Mart 2020 Cuma 17:42
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SON DAKİKA ! 3 kişi korona şüphesiyle hastaneye sevk edildi

Salamis Otel'de karantina altında bulunan 3 şüphelinin corona virüsü semptomları göstermeleri üzerine şu anda Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde bulunan karantina merkezine sevk edildikleri öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsSalamis Otel
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tarkan 2020-03-13 18:27:10

Acil olarak OHA ilan etmek gerekiyor. Bu şekilde alınan risk hattinden fazla.
Ve aynı zamanda corona virüs için WhatsApp hattı kurulması gerekli herhangibir durumda veya ihbar için şart bir hal aldı. Önelmelerin kulak arkası yapılması çok doğru değil Lütfen Pavyon, Betofisi Casino gibi kalabalık ve hastalığın yayılmasına yardımcı olacak yerlerin bir an evvel kapatılma ve dezenfekte işlemlerinin yapılması gerekiyor. Anlaşıldığı kadarıyla termal kamera hastalığa tanı koymak için yeterli değil acil önlemler biran evvel alınmalı artık.

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Fatih Saral 2020-03-13 21:06:22 @tarkan

Ülkeye girişleri yasaklasak tamamen çıkışları serbest bıraksak kendi içimizde çözebiliriz gibi geliyor.

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Sertaç 2020-03-13 18:35:16

Bu hastalar derhal ülkelerine gönderilmeli,daha ne bekleniyor

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akın 2020-03-13 18:43:27 @Sertaç

Alman hükümeti 14 günü tamamlamadan ülkelerine kabul etmiyor

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