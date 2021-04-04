Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
DEĞİRMENLİK-ÇATALKÖY YOLUNDAKİ HASAR GİDERİLDİ
VAKALARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI
SON DAKİKA! 45 POZİTİF VAKA
TATAR'DAN SÜRPRİZ ZİYARET
Ölümlü kazanın araç sürücüsü alkollü çıktı

SON DAKİKA! 45 POZİTİF VAKA

04 Nisan 2021 Pazar 19:00
2649 Okunma
SON DAKİKA! 45 POZİTİF VAKA

"Toplam 6586 test yapıldı, 41'i yerel 45  pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6586 olup, 41'i yerel 45 pozitif vakaya rastlanmış, 31 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .41 kişi ise yerel vakadır.

16 kişi Lefkoşa, 14 kişi Gazimağusa, 11 kişi Girne  Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2 / Sulariçi- 3 / Haspolat-2/ Gönyeli-1/ Değirmenlik-1 / Ortaköy-3 / Kızılbaş-1 /Yenişehir-1/ K.Kaymaklı-2


Girne

Girne Merkez- 3 / Aşağı Dikmen - 2/ Dikmen-3 / Zeytinlik-2 / Çatalköy-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -5 / Maraş-1 / Gülseren-3/  Sakarya-1/ Görneç -1/  Gönendere-1  / Akova- 1/ Tuzla-1


4 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6586

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 41  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 772.007 

Toplam Vaka Sayısı: 4590  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4099

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 465  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 97          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 364

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Anahtar Kelimeler:
SON DAKİKA 45 POZİTİF VAKA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEĞİRMENLİK-ÇATALKÖY YOLUNDAKİ HASAR GİDERİLDİ
DEĞİRMENLİK-ÇATALKÖY YOLUNDAKİ HASAR GİDERİLDİ
VAKALARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI
VAKALARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI
TATAR'DAN SÜRPRİZ ZİYARET
TATAR'DAN SÜRPRİZ ZİYARET
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim