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Son dakika! 476 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15 bin 281 olup, 476 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 602 kişi taburcu edilmiştir.

05 Şubat 2022 Cumartesi 19:28
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Son dakika! 476 pozitif vakaya rastlandı
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5 Şubat  2022 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.281    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 476

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 476      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 602      

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.459.229  

 Toplam Vaka Sayısı: 58.057      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 52.734     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5148   

 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  5072   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 177 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 165  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 471 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 454 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3791       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 122642 

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