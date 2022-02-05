Son dakika! 476 pozitif vakaya rastlandı

5 Şubat 2022 Koronavirüs genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.281
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 476
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 476
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 602
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.459.229
Toplam Vaka Sayısı: 58.057
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 52.734
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5148
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5072
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 177
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 165
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 471
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 454
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3791
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 122642