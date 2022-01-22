SON DAKİKA! 504 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.374 olup, 504 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 779 kişi taburcu edilmiştir.
235 kişi Lefkoşa, 116 kişi Girne, 87 kişi Gazimağusa, 24 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 22 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
22 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.374
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 504
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 504
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 779
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.211.826
Toplam Vaka Sayısı: 50.183
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 44.767
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5263
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5181
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 155
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 273
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 329
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 503
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4372
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 116705