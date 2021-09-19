Son Dakika! 50'si yerel, 71 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.059 olup, 50'si yerel 71 pozitif vakaya rastlanmış, 237 kişi taburcu edilmiştir.
6 kişi yurt dışından gelmiştir. 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 50 kişi ise yerel vakadır.
17 kişi Lefkoşa, 21 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
19 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.059
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15
Yerel Vaka Sayısı: 50
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 237
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .711.627
Toplam Vaka Sayısı: 18.722
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.257
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1393
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1324
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 74
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 612
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 466
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5887
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 51.577