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SON DAKİKA! 52'si yerel 60 pozitif vaka

"Toplam 6313 test yapıldı, 52'si yerel 60 pozitif vakaya rastlandı, 27 kişi taburcu edildi" 

11 Nisan 2021 Pazar 18:39
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SON DAKİKA! 52'si yerel 60 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6313 olup, 52'si yerel 60 pozitif vakaya 27 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 52 kişi ise yerel vakadır. 

16 kişi Lefkoşa, 19 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne, 4 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

K.Kaymaklı-8 / Surlariçi - 2/ Haspolat-1/ Yenikent-1/ Çağlayan-3 / Ortaköy-1  

Girne 

Girne Merkez- 11 / Dikmen-1/ Ozanköy- 1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -6 / Kaliland-2 / Eşref Bitlis Caddesi- 1/ Dörtyol-1/ Çanakkale-1 / Geçitkale-1/ Sakarya-3/ Maraş-4 


İskele 

Kuzucuk-1/ Aygünköy-3 

11 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6313 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 60 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7  

Yerel Vaka Sayısı: 52 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 827. 949 

Toplam Vaka Sayısı: 5073 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4360 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 686 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106           

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 577 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 27 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3 

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