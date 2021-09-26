Son Dakika! 54'ü yerel, 71 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.732 olup, 54'ü yerel 71 pozitif vakaya rastlanmış, 111 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 54 kişi ise yerel vakadır.

30 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 9 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

26 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.732

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

Yerel Vaka Sayısı: 54

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 111

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .843.582

Toplam Vaka Sayısı: 19.239

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.252

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 911

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 853

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 620

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 423

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7667

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 54.794