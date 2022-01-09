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SON DAKİKA! 711 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 24.300 test yapıldı, 711 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 983 kişi taburcu edildi"

09 Ocak 2022 Pazar 18:48
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SON DAKİKA! 711 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.300 olup, 711 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş,  983 kişi taburcu edilmiştir.

340 kişi Lefkoşa, 155 kişi Girne, 138 kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 15 kişi İskele, 28 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

9 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.300    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 711 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 711  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 983 

Bugün Kaybedilen Hasta:  2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.911.696   

Toplam Vaka Sayısı: 41.702     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 35.909 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5650  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5582  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 580      
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 498    

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6426   

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 107846

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