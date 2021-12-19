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SON DAKİKA! 93’ü yerel 117 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.797 olup, 93’ü yerel 117 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi taburcu edilmiştir.

19 Aralık 2021 Pazar 18:35
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SON DAKİKA! 93’ü yerel 117 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.797 olup, 93’ü yerel 117 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 93 kişi ise yerel vakadır.

32 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

19 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.797

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 117

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22

Yerel Vaka Sayısı: 93

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 41

Bugün Kaybedilen Hasta:  1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.480.446

Toplam Vaka Sayısı: 33.158

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.398

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2636

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2543

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 126

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 281
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 154

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6177

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 99.142

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