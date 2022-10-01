Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Kadınların fotoğrafını çeken sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
banner107

SON DAKİKA... AĞIRDAĞ VE LAPTA'DA BÜYÜK YANGIN!

Ağırdağ bölgesi ve Lapta Oteller bölgesinde gece yarısına doğru büyük iki yangın çıktı.

01 Ekim 2022 Cumartesi 01:27
193 Okunma
SON DAKİKA... AĞIRDAĞ VE LAPTA'DA BÜYÜK YANGIN!



Ağırdağ-Boğaz ve Lapta bölgesinde iki yangın çıktı.

Gece yarısı civarında başlayan yangınlar, rüzgarın etkisiyle büyürken, söndürülmeleri için İtfaiye  ve Orman Dairesi ekipleri başta olmak üzere belediyeler ve birçok kişi uğraş veriyor; yangın bölgelerine su tankeri gönderilmesi çağrıları yapılıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından "Ağırdağ’da yaşanan yangın felaketinin boyutlarını henüz bilmiyoruz ama gelen haberler pek de iç açıcı değil. Lefkoşa Türk Belediyesi olarak bölgeye acil olarak yangın söndürmeye yardımcı olacak ekip gönderdik, umarız erken sürede kontrol altına alınabilir." açıklaması yaptı.

Ağırdağ-Boğaz bölgesinde alevler evlere yaklaşırken yangın söndürme çalışmaları saat 01.30 itibarıyla sürüyordu. 

Lapta'daki yangının ise rüzgarın etkisiyle birbirine çarpan elektrik tellerinden kaynaklandığı ve kontrol altına alındığı öğrenildi. Lapta'daki yangında kuru otlar bulunan bir miktar arazi zarar gördü.  

Detaylar gelecek...

Son Güncelleme: 01.10.2022 01:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA... Lapta'daki yangın kontrol altında...
SON DAKİKA... Lapta'daki yangın kontrol altında...
Cumhurbaşkanı adada...
Cumhurbaşkanı adada...
Emekli itfaiyeciler unutulmadı
Emekli itfaiyeciler unutulmadı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim