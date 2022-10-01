SON DAKİKA... AĞIRDAĞ VE LAPTA'DA BÜYÜK YANGIN!

Ağırdağ-Boğaz ve Lapta bölgesinde iki yangın çıktı.

Gece yarısı civarında başlayan yangınlar, rüzgarın etkisiyle büyürken, söndürülmeleri için İtfaiye ve Orman Dairesi ekipleri başta olmak üzere belediyeler ve birçok kişi uğraş veriyor; yangın bölgelerine su tankeri gönderilmesi çağrıları yapılıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından "Ağırdağ’da yaşanan yangın felaketinin boyutlarını henüz bilmiyoruz ama gelen haberler pek de iç açıcı değil. Lefkoşa Türk Belediyesi olarak bölgeye acil olarak yangın söndürmeye yardımcı olacak ekip gönderdik, umarız erken sürede kontrol altına alınabilir." açıklaması yaptı.

Ağırdağ-Boğaz bölgesinde alevler evlere yaklaşırken yangın söndürme çalışmaları saat 01.30 itibarıyla sürüyordu.

Lapta'daki yangının ise rüzgarın etkisiyle birbirine çarpan elektrik tellerinden kaynaklandığı ve kontrol altına alındığı öğrenildi. Lapta'daki yangında kuru otlar bulunan bir miktar arazi zarar gördü.

Detaylar gelecek...