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SON DAKİKA! Akacan’ın babası vuruldu

Ülkenin tanınmış isimlerinden Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan, vuruldu.

31 Ocak 2022 Pazartesi 18:49
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SON DAKİKA! Akacan’ın babası vuruldu
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Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği bilgiye göre Girne Bellapais bölgesinde vurulan baba Akacan, YDü Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ayağından vurulduğu söylenen Mehmet Akacan’ın sağlık durumunun stabil olduğu iddia edildi.

Akacan’ın vurulmasıyla ilgili polisten verilen bilgi ise şöyle:

31.01.2022 tarihinde, saat 17.50 sıralarında,  Beylerbeyi'nde sakin Mehmet AKACAN (E-67), evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu sol ayağından yaralanmıştır.  Olayda yaralanan Mehmet AKACAN kaldırıldığı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesinde tedavisi sürüyor.  Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 31.01.2022 19:50
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