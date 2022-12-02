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SON DAKİKA... Akaryakıt fiyatları indirildi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı son bir ayda akaryakıt fiyatlarında litre başına yaklaşık 3.73 TL’ye varan indirim yapıldığını hatırlattı.

02 Aralık 2022 Cuma 13:35
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SON DAKİKA... Akaryakıt fiyatları indirildi



Eurodizel ve motorinde bugün de indirim yapılırken, 95 ve 98 oktan benzinin litre fiyatında bugün değişiklik olmadı.

KKTC’de bu akşam 24.00 itibarıyla yeni akaryakıt fiyatları şöyle belirlendi:

98 oktan benzin litre fiyatı: 20.81 TL
95 oktan benzin litre fiyatı: 20.50 TL
Gayzağı litre fiyatı: 21.65 TL
Eurodiesel litre fiyatı: 21.73 TL

Son bir aylık fiyat indirim miktarları ise şöyle: 

98 oktan benzin litre başı indirim miktarı: 2.30 TL
95 oktan benzin litre başı indirim miktarı: 2.30 TL
Gayzağı litre başı indirim miktarı: 2.67  TL
Eurodiesel litre başı indirim miktarı: 3.73 TL
 

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